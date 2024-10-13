Bursa'da 'fırtına' ve 'sağanak' günlük yaşamı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı
Bursa'da etkili olan fırtına ve doluyla karışık sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, trafik durma noktasına geldi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Bursa'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve doluyla beraber yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde trafik durma noktasına gelirken, yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar, iş yeri ve binaların saçaklarının altına sığındı.
BİR EVİN ÇATISI UÇTU
Öte yandan Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısı uçarken, Yıldırım ilçesinde bulunan bir kahvehaneyi ise su bastı. Vatandaşlar ayaklarını sandalyeye uzatarak yağışın durmasını bekledi
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