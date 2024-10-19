Bursa'da fuhuş çetesine operasyon: 22 kişi hakkında tutuklama kararı!

Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:53

Güncelleme: 19.10.2024 - 13:53

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekipler "uyuşturucu ticareti", "fuhuş" ve "insan ticareti" yapan suç örgütüne yönelik 31 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlar sonrasında Bursa merkez ve Orhangazi, İznik, Yenişehir ilçeleri ile Bolu ve Beyşehir'de 8'i kadın toplam 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün liderliğini yaptığı belirlenen İsmail Zengin'in de bulunuyor.

Operasyona Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve GKİT Daire Başkanlığına bağlı ekipler katıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Eş zamanlı baskın yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız silah ve para ele geçirildi. Şahıslar Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında "suç işlemek için örgüt kurmak", "uyuşturucu" ve "insan ticareti" gibi suçlardan Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan operasyon kapsamında Orhangazi'de aranan bir araç jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Örnekköy Mahallesi'nde arazide aracı bırakıp kaçan zanlılar daha sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Orhangazi Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar daha sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Örgüt lideri İsmail Hakkı Zengin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Suç örgütünün mağdurları kandırıp uyuşturucu maddeye bağımlı hale getirerek torbacı olarak kullandıkları ve fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi. Zanlıların mağdurlara psikolojik baskı uygulayarak suç işlemeye yönlendirdikleri, insan ticareti, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ettikleri bildirildi.