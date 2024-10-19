Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: Tutuklamalar var!
Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si hakkında tutuklama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit, baskı, şiddet kullanarak kadınları fuhşa teşvik eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce 3 aylık çalışmanın ardından belirlenen adreslere yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, 6 mağdur kadın ise kurtarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si "fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek, cebir, tehdit, hile veya çaresizliklerinden yararlanarak fuhuş yaptırmak" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #fuhuş #Kadın #Operasyon #Şanlıurfa
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