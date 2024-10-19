Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: Tutuklamalar var!

Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si hakkında tutuklama kararı verildi.

Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: Tutuklamalar var!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 10:01

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit, baskı, şiddet kullanarak kadınları fuhşa teşvik eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Ekiplerce 3 aylık çalışmanın ardından belirlenen adreslere yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, 6 mağdur kadın ise kurtarıldı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si "fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek, cebir, tehdit, hile veya çaresizliklerinden yararlanarak fuhuş yaptırmak" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #fuhuş #Kadın #Operasyon #Şanlıurfa

İlgili Haberler

Bursa'da 'fuhuş' operasyonu : 4 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli yakalandı

Bursa'da 'fuhuş' operasyonu : 4 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 7 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 7 zanlı yakalandı
Çocukları fuhuşa zorlayan çete çökertildi: 4 gözaltı

Çocukları fuhuşa zorlayan çete çökertildi: 4 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler