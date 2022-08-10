Bursa’da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralarda
Bursa’da 3 genç, kamyonetin arkasına tutunarak seyahat ettiler. O anlar kameralara yansıdı.
Merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda 3 genç, canlarını tehlikeye atarak bir kamyonetin arkasına tutundular.
Trafikteki diğer sürücülerin gençleri görerek uyarması üzerine tehlikeli yolculuk son buldu.
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