Bursa’da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralarda

Bursa’da 3 genç, kamyonetin arkasına tutunarak seyahat ettiler. O anlar kameralara yansıdı.

İHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:18
Bursa’da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralarda
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Merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda 3 genç, canlarını tehlikeye atarak bir kamyonetin arkasına tutundular.

Trafikteki diğer sürücülerin gençleri görerek uyarması üzerine tehlikeli yolculuk son buldu. 


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