Bursa'da orman yangını

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Bursa'da çıkan orman yangını ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İHA
07 Ağustos 2022 Pazar, 18:07

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 dakika içinde müdahale edildi.

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Bursa Çınarcık Orman orman yangını Yangın Orhaneli

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