Bursa'da orman yangını
Bursa'da çıkan orman yangını ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 dakika içinde müdahale edildi.
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