Bursa'da giyim mağazasında korkutan yangın!

Osmangazi ilçesinde bulunan 4 katlı giyim mağazasının teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Bursa'da giyim mağazasında korkutan yangın!
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AA
Yayınlanma: 10.05.2025 - 15:14

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Tuzpazarı'ndaki giyim mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangın mağazada hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #Bursa #Giyim #mağaza #Yangın

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