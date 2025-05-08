Sivas'ta doğalgaz boru hattında yangın çıktı!

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğalgaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sivas'ta doğalgaz boru hattında yangın çıktı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 14:49

Valilikten yapılan açıklamada, Koyulhisar ilçesi Ağacabel Yaylası yakınlarında dün gece saatlerinde Ordu-Giresun doğalgaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım isabet ettiği bildirildi.

Ardından boru hattı üzerinde yangın çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın 2 metrekarelik alanda devam etmektedir. Yangın BOTAŞ yetkilileri, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak takip edilmektedir. BOTAŞ yetkilileri tarafından boru içinde bulunan gazın tükenmesi sonrasında onarıma başlanacaktır. Söz konusu yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olması sebebiyle bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmemektedir."


Etiketler: #sivas #doğalgaz #Yangın

İlgili Haberler

Yalova'da çöp evde yangın faciası... Yaşlı çift öldü, oğulları ağır yaralandı!

Yalova'da çöp evde yangın faciası... Yaşlı çift öldü, oğulları ağır yaralandı!
Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın

Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın
Gökçeada’da orman yangını

Gökçeada’da orman yangını
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler