Sivas'ta doğalgaz boru hattında yangın çıktı!
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Ordu-Giresun doğalgaz arzını sağlayan hatta yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Koyulhisar ilçesi Ağacabel Yaylası yakınlarında dün gece saatlerinde Ordu-Giresun doğalgaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım isabet ettiği bildirildi.
Ardından boru hattı üzerinde yangın çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yangın 2 metrekarelik alanda devam etmektedir. Yangın BOTAŞ yetkilileri, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak takip edilmektedir. BOTAŞ yetkilileri tarafından boru içinde bulunan gazın tükenmesi sonrasında onarıma başlanacaktır. Söz konusu yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olması sebebiyle bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmemektedir."
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