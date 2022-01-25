Bursa'da halk ekmeğe yüzde 41 zam geldi
Bursa'da halk ekmeğe zam geldi. 400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ halk ekmeği 2 lira 75 kuruş oldu.
400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ halk ekmeğinin fiyatı zamdan sonra 2 lira 75 kuruş oldu. Zamlı tarife 26 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.
BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Bursalılara daha fazla hizmet edebilmek için temmuz ayında 5 milyon 288 bin 250 adet üretilen ekmek kapasitesini yüzde 41 artırarak, 7 milyon 434 bin 794’e çıkardıklarını söylemişti.
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