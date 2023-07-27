Bursa'da hastanede 'tekmeli yumruklu' kavga
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde devlet hastanesinde, mevsimlik işçiler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Bursa'da bulunan Yenişehir Devlet Hastanesi'nde dün, muayene olmak için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı.
Kavga, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kavgada hafif yaralanan 2 kişinin tedavisi yapılırken tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı bildirildi.
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