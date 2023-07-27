Bursa'da hastanede 'tekmeli yumruklu' kavga

Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:41

Güncelleme: 27.07.2023 - 12:42

Bursa'da bulunan Yenişehir Devlet Hastanesi'nde dün, muayene olmak için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı.

Kavga, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada hafif yaralanan 2 kişinin tedavisi yapılırken tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı bildirildi.