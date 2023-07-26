Otopark kavgası kanlı bitti: Polis memuru komşusunu öldürdü!
Kilis’te bir sitede otopark nedeniyle apartmanda iki komşu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Polis memuru M.Y., komşusu H.Ö.'yü öldürdü.
Kilis'te Yaşar Aktürk Mahallesi 12 nolu Sokak'ta saat 07.50 sıralarında yaşanan otopark tartışması kanlı bitti.
Edinilen bilgiye göre, dolmuş şoförü H.Ö. ile polis memuru M.Y. arasında tartışma çıktı. Polis memuru M.Y. beylik tabancası ile H.Ö.'ye birden fazla ateş etti. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ağır yaralanan dolmuş şoförü H.Ö.'yü, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis memuru M.Y. ise, gözaltına alındı.
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