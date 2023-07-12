Bursa'da hatalı 'U' dönüşü kazası: 2 yaralı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 08:17

Güncelleme: 12.07.2023 - 08:18

Merkez Osmangazi ilçesinde önceki akşam saat 21.30 sıralarında; Panayır Yolu Caddesi’nden Demirtaş Yolu Caddesi’ne giden Sami Çağlayan (33), idaresindeki otomobil ile yasak olduğu halde 'U' dönüşü yapınca karşı yönden gelen Savaş Kocamaz (42) yönetimindeki kamyonete çarptı.

KAMYONETTE SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje vururken, savrulan kamyonet kaldırıma çarparak durdu. Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Kocamaz ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücüyü kurtaran çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.