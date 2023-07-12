Bursa'da orman yangını 3 saate kontrol altına alındı: 1 gözaltı

Bursa’da çıkan orman yangını Orman bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangını çıkardığı belirlenen kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 07:59
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Osmangazi ilçesi, Gündoğdu Mahallesi yakınlarında saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri alevlere kendi imkanlarıyla müdahale ederken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

YURTTAŞLAR DA YARDIMA KOŞTU

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, yurttaşların da yardım ettiği görüldü.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yapan jandarma ekipleri çevredekilerin ifadeleri doğrultusunda, alevlerin yükselmeye başladığı sırada bir kişinin ormandan çıktığı bilgisine ulaştı.

Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, bölgeden kaçmaya çalıştığı sırada şüpheli Ali Öner'i (35) yakaladı.

Gözaltına alınan Ali Öner’in daha önce de kendi evini yakmaya çalıştığı öğrenildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışması sürüyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 


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