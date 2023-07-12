Bursa'da orman yangını 3 saate kontrol altına alındı: 1 gözaltı
Bursa’da çıkan orman yangını Orman bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangını çıkardığı belirlenen kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Osmangazi ilçesi, Gündoğdu Mahallesi yakınlarında saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri alevlere kendi imkanlarıyla müdahale ederken, itfaiye ekiplerine haber verildi.
YURTTAŞLAR DA YARDIMA KOŞTU
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, yurttaşların da yardım ettiği görüldü.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yapan jandarma ekipleri çevredekilerin ifadeleri doğrultusunda, alevlerin yükselmeye başladığı sırada bir kişinin ormandan çıktığı bilgisine ulaştı.
Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, bölgeden kaçmaya çalıştığı sırada şüpheli Ali Öner'i (35) yakaladı.
Gözaltına alınan Ali Öner’in daha önce de kendi evini yakmaya çalıştığı öğrenildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışması sürüyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Maseratili Polis'in cesedi bulundu
- Devlet Bahçeli'den yeni U dönüşü
- Emeklilerin zam oranı değişecek mi?
- Son yolculuğuna uğurlandı
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- Rusya'dan BM yardımlarına veto
- Mazhar ve Fuat'tan Özkan Uğur'a duygusal veda
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- Erdoğan Biden’la görüştü
- Tarihi rest değil, tarihi yüzsüzlük olarak görülmeli