Bursa'da hava şartları nedeniyle 5 ilçede okullar tatil
Bursa'da, saatteki hızı 70 ile 95 kilometreye hıza ulaşan lodosta, kentteki birçok binanın çatısı uçarken, ağaçlar yollara devrildi. Bursa Valiliği, Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıkladı.
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 ile 95 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binaların çatılarından kopan parçalar yollara savruldu.
VALİ DUYURDU
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gece saatlerinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıkladı.
Demirtaş açıklamasında, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
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