Bursa'da hurda deposunda patlama; 3 yaralı
Bursa'da bir hurda deposunda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 3 kişi yaralandı.
Osmangazi ilçesi, Altınova Mahallesi, 3. Okul Sokak'taki hurda deposunda saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. İçeride kimsenin olmadığı sırada yaşanan patlamada, bitişikteki çay ocağında bulunan Ramazan Üçöz ile Dilaver Ceylan ile yine deponun yanındaki sandalye imalat atölyesindeki Ayhan Özdemir yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve BURSAGAZ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılardan Ramazan Üçöz ile Dilaver Ceylan, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ayhan Özdemir’e ise ayakta müdahale edildi.
İtfaiye ekipleri, hurda deposu ile çay ocağında hasara yol açan patlamanın ilk tespitlere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlendi.
İlgili Haberler
- Türk öğrencinin korku dolu anları: Röportaj sırasında patlama
- Üsküdar'daki patlama gündeme getirdi: Doğalgaz kaçağı nasıl anlaşılır?
- AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ekmeğe zam
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Eurovision birincisinden 'Ukrayna'ya destek' çağrısı
- Asistan hekimlerin sorunları Meclis gündeminde
- AB'den Belarus'a yaptırım kararı
- Verstappen'den tarihe geçecek sözleşme!
- Kafein tozunu yanlış hesaplayan antrenör öldü
- Trabzonspor'da 1 pozitif vaka
- Soyer'den 30 bin öğrenciye 5,1 milyon TL'lik destek
- NBA'de Lakers, Mavericks karşısında sonunu getiremedi
- TurkNet'e büyük zam
- 'FETÖ borsası' davasında mütalaa