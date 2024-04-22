Bursa'da iki aile arasında tekmeli, yumruklu kavga!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:01

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:46

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında; iki genç sokakta tartışmaya başladı.

Tartışma ailelerin de dahil olması ile kavgaya dönüştü. Taraflar birbirini yumruklayıp, tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga polisin müdahalesi ile son bulurken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.