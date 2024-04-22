Bursa'da iki aile arasında tekmeli, yumruklu kavga!

Bursa'da, iki aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:01
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İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında; iki genç sokakta tartışmaya başladı.

Tartışma ailelerin de dahil olması ile kavgaya dönüştü. Taraflar birbirini yumruklayıp, tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga polisin müdahalesi ile son bulurken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. 


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