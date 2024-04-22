Bursa'da iki aile arasında tekmeli, yumruklu kavga!
Bursa'da, iki aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında; iki genç sokakta tartışmaya başladı.
Tartışma ailelerin de dahil olması ile kavgaya dönüştü. Taraflar birbirini yumruklayıp, tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavga polisin müdahalesi ile son bulurken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
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