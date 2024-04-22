Bursa'da dehşet: Market işletmecisi, tartıştığı iş yeri sahibini tabancayla vurdu

Bursa'da iş yeri sahibi Aykut Y., kira artışı konusunda aralarında husumet bulunan market işletmecisi Ahmet K. tarafından çıkan tartışmanın ardından tabancayla vuruldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden iş yeri sahibi hastanede tedaviye alınırken, şüpheli kiracı ise evinde yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 07:12
Bursa'da dehşet: Market işletmecisi, tartıştığı iş yeri sahibini tabancayla vurdu
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İstiklal Mahallesi 4. Zafer Sokak'ta, saat 00.30 sıralarında market işleten Ahmet K., kira konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve taşınmasını istediği iş yeri sahibi Aykut Y.’nin yanına gitti.

ATEŞ ETTİ

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ahmet K., yanında getirdiği tabancasıyla Aykut Y.'ye ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

Aykut Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna isabet eden 3 kurşunla vurulduğu saptanan Aykut Y., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırmada saldırgan Ahmet K. ise saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 


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