Bursa'da iki grup arasında yumruklu, sandalyeli kavga!
Bursa'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine tekme, yumruk ve sandalyeler ile saldırdı; o anlar kameraya yansıdı.
Osmangazi ilçesi Reşat Oyal Kültürparkı'ndaki çay bahçesinde dün akşam saatlerinde; borç meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU
Tartışmanın büyümesi ile taraflar, birbirine tekme, yumruk ve sandalyeler ile saldırdı. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken; soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- Motorine dev zam geldi!
- Borsada ‘sızıntı’ vurgunu
- Adalar’a talan kapıda
- Sayıştay’ın sakladığı milyonluk usulsüzlük
- Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü
- 5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü!
- 'Öğrencilere vergisiz telefon' açıklaması
- Devlet Tiyatrosu’nda gelenekler çiğnendi
- Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı