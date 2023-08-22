Bursa'da iki grup arasında yumruklu, sandalyeli kavga!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 15:43

Güncelleme: 22.08.2023 - 15:43

Osmangazi ilçesi Reşat Oyal Kültürparkı'ndaki çay bahçesinde dün akşam saatlerinde; borç meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın büyümesi ile taraflar, birbirine tekme, yumruk ve sandalyeler ile saldırdı. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken; soruşturma başlatıldı.