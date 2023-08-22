Bursa'da iki grup arasında yumruklu, sandalyeli kavga!

Bursa'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine tekme, yumruk ve sandalyeler ile saldırdı; o anlar kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 15:43
Bursa'da iki grup arasında yumruklu, sandalyeli kavga!
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Osmangazi ilçesi Reşat Oyal Kültürparkı'ndaki çay bahçesinde dün akşam saatlerinde; borç meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın büyümesi ile taraflar, birbirine tekme, yumruk ve sandalyeler ile saldırdı. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken; soruşturma başlatıldı.


Bursa kavga

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