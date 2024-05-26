Bursa'da iki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5’i ağır 8 yaralı

Bursa’da çarpışan araçlardan biri dereye uçtu, 8 kişinin yaralandığı olayda can pazarı yaşandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 09:13
Bursa'da iki otomobil çarpıştı, biri dereye uçtu: 5’i ağır 8 yaralı
Abone Ol google-news

Gürsu ilçesi Serme ve Karahıdır Bağlantı Köprüsü’nde, sabah saat 08.00 sıralarında Tofaş marka otomobil ile başka bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

Kaza sonrası otomobillerden biri sulama kanalına uçarken olay yerinde can pazarı yaşandı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Jandarma timleri bölgede güvenlik önlemi alırken sulama kanalında bulunan yaralılar teker teker çıkartıldı.

5 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Eren B.(21), Yağmur B.(11), Şenay B.(44), Ali T.(19) Mehmet N. (19) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 5’inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, son iki günde Bursa’da meydana gelen 3 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.


Bursa haberleri trafik kazası haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Valilik duyurdu: Bursa’da ambulanslara yazılan radar cezalar iptal oldu

Valilik duyurdu: Bursa’da ambulanslara yazılan radar cezalar iptal oldu
Bursa Erkek Lisesi 141. Pilav Günü’nü gerçekleştirecek

Bursa Erkek Lisesi 141. Pilav Günü’nü gerçekleştirecek
Bursa'da feci kaza... Karşı şeride geçerek otomobille çarpışan araçtaki 2 kişi hayatını kaybett

Bursa'da feci kaza... Karşı şeride geçerek otomobille çarpışan araçtaki 2 kişi hayatını kaybett
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde ilk kez görüntülendi
Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!

Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!
Ordu'da yurttaşlardan tebliğcilere tepki: ‘Cemaatçiler benim yuvamı dağıttı’

Ordu'da yurttaşlardan tebliğcilere tepki: ‘Cemaatçiler benim yuvamı dağıttı’
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Uğur Mumcu suikastı davası... Mumcu ailesi, sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada Mehmet Ağar'ın dinlenmesini istedi

Uğur Mumcu suikastı davası... Mumcu ailesi, sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada Mehmet Ağar'ın dinlenmesini istedi
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
İşçi Partisi'nin önceki lideri Jeremy Corbyn bağımsız aday olarak seçimlere girecek

İşçi Partisi'nin önceki lideri Jeremy Corbyn bağımsız aday olarak seçimlere girecek
Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu

Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu