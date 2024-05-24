Bursa'da feci kaza... Karşı şeride geçerek otomobille çarpışan araçtaki 2 kişi hayatını kaybett

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:37
Bursa'da feci kaza... Karşı şeride geçerek otomobille çarpışan araçtaki 2 kişi hayatını kaybett
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Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Sedat Sungur idaresindeki 61 ABE 166 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Necati Turan'ın kullandığı 16 JMM 55 plakalı SUV tipi otomobille çarpıştı.

Hurdaya dönen araçtaki sürücü Sungur ile Hasan Alper olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer otomobilin sürücüsü Turan ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları öğrenilen Sungur ile Alper'in cansız bedenleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre polis ekiplerince tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


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