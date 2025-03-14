Yayınlanma: 14.03.2025 - 18:05

Güncelleme: 14.03.2025 - 18:05

İntihar Timi filminin yönetmen koltuğunda James Gunn oturuyor. Filmin senaristliğini Gavin O'Connor, Adam Cozad üstleniyor. Peki, İntihar Timi filminin konusu ne? İntihar Timi filminin oyuncuları kim?

İNTİHAR TİMİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Hükümet, dünyanın en tehlikeli kötü adamlarını - Bloodsport, Peacemaker, King Shark, Harley Quinn ve diğerleri - uzak, düşmanlarla dolu Corto Maltese adasına gönderir. Yüksek teknolojili silahlarla donanmış olarak, tehlikeli ormanda bir arama ve yok etme görevine atılırlar ve onları biraz olsun hizaya sokabilecek tek kişi Albay Rick Flag'dir.

İNTİHAR TİMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Margot Robbie

Joel Kinnaman

Idris Elba

David Dastmalchian

John Cena

Jai Courtney

Viola Davis

John Cihangir

Daniela Melchior

İNTİHAR TİMİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İntihar Timi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.