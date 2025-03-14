İntihar Timi filminin konusu ne? İntihar Timi filminin oyuncuları kim?
İntihar Timi (The Suicide Squad) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İntihar Timi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İntihar Timi filminin konusu ne? İntihar Timi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İntihar Timi filminin yönetmen koltuğunda James Gunn oturuyor. Filmin senaristliğini Gavin O'Connor, Adam Cozad üstleniyor. Peki, İntihar Timi filminin konusu ne? İntihar Timi filminin oyuncuları kim?
İNTİHAR TİMİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Hükümet, dünyanın en tehlikeli kötü adamlarını - Bloodsport, Peacemaker, King Shark, Harley Quinn ve diğerleri - uzak, düşmanlarla dolu Corto Maltese adasına gönderir. Yüksek teknolojili silahlarla donanmış olarak, tehlikeli ormanda bir arama ve yok etme görevine atılırlar ve onları biraz olsun hizaya sokabilecek tek kişi Albay Rick Flag'dir.
İNTİHAR TİMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Margot Robbie
Joel Kinnaman
Idris Elba
David Dastmalchian
John Cena
Jai Courtney
Viola Davis
John Cihangir
Daniela Melchior
İNTİHAR TİMİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İntihar Timi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- ATM'den para çekmede yeni dönem!
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- İstifa eden dekandan ilk açıklama
- 'Kendi cebinden ödeme' suçu
- Zafer Algöz, 'Şinasi Yurtsever' paylaşımını sildi
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Yumruk, ihraç, koltuk
- İstanbul'un havası en kirli semti belli oldu