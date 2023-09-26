Bursa'da iş kazası: 62 yaşındaki işçi ağır yaralandı!
İnegöl ilçesinde demir iskele direklerinin altında kalan ve ağır yaralanan 62 yaşındaki işçi Osman Çankaya, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde vinçle malzeme taşındığı sırada demir iskele direkleri Osman Çankaya'nın (62) üzerine devrildi.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!
Demir iskele direklerinin altında kalan Çankaya ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çankaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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