Bursa'da iş kazası... Elini kesim makinesine kaptıran işçinin 2 parmağı koptu!
Ahşap kesim makinesine elini kaptıran fabrika işçisi Hakan K.’nın, iki parmağı koptu. İşçi, kopan parmakları ile hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da Mahmudiye Mahallesi Ufuk Sokak’taki bir mobilya imalathanesinde bir iş kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Hakan K. (49), çalıştığı ahşap kesme makinesine sol elini kaptırdı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Hakan K.’nın iki parmağı koptu.
Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Hakan K., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Onlarca ölü ve yaralı var!
- Ercan'dan iki il için 6.8'lik deprem uyarısı!
- Netanyahu’dan Erdoğan’a ‘Hitler’ yanıtı
- Gazeteci Can Ataklı için karar verildi
- Schumacher'in kardeşinden üzen açıklama
- Demirtaş, 'asgari'yi yorumladı
- HÜDA PAR Erdoğan’ın projesini çaldı!
- CHP'li belediye başkanına ölüm tehdidi
- 15 dakikada 500 kilometre şarj olan model geliyor
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?