Bursa'da iş kazası... Elini kesim makinesine kaptıran işçinin 2 parmağı koptu!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:36

Güncelleme: 28.12.2023 - 12:36

Bursa'da Mahmudiye Mahallesi Ufuk Sokak’taki bir mobilya imalathanesinde bir iş kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Hakan K. (49), çalıştığı ahşap kesme makinesine sol elini kaptırdı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Hakan K.’nın iki parmağı koptu.

Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Hakan K., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.