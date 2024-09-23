Bursa'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda işçi yaralandı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Mevlüt Karakurt yöneütimindeki 16 J 3016 plakalı işçi servisi minibüsü, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde devrildi.
Kazada, sürücü Karakurt ile araçta bulunan 12 işçi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Bursa #servis #işçi servisi
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