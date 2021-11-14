Bursa'da işçi servisinde korkunç kaza

14 Kasım 2021 Pazar, 20:55

Kaza, Yalova-Bursa yolu üzerinde, Gemlik Dörtyol mevkisinde meydana geldi.

Yenişehir’den Bursa’ya giden tarım işçilerini taşıyan Feyzi Tabak (44) yönetimindeki 06 AS 3350 plakalı minibüs, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki elektrik direğine çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından karayolunda can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 13 kişi yaralanırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçta sıkışan minibüs sürücüsü Feyzi Tabak ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Göğüs bölgesinde kırıklar olduğu öğrenilen Tabak, Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.