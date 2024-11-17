Bursa’da işçilerin üzerine çelik halat düştü: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta vincin kopan çelik halatının üzerlerine düştüğü 2 işçi yaralandı.

Bursa’da işçilerin üzerine çelik halat düştü: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:40

Cerrah Mahallesi’ndeki bir apartman inşaatında Ömer B. (29) ile Ersin D. (25), bir inşaatın üst katlarına vinçle malzeme çıkardıkları sırada vincin çelik halası koptu.

Üzerlerine düşen halat nedeniyle yaralanan 2 işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #acil servis #Bursa

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