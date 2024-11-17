Bursa’da işçilerin üzerine çelik halat düştü: 2 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta vincin kopan çelik halatının üzerlerine düştüğü 2 işçi yaralandı.
Cerrah Mahallesi’ndeki bir apartman inşaatında Ömer B. (29) ile Ersin D. (25), bir inşaatın üst katlarına vinçle malzeme çıkardıkları sırada vincin çelik halası koptu.
Üzerlerine düşen halat nedeniyle yaralanan 2 işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #acil servis #Bursa
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