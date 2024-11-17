Bursa’da işçilerin üzerine çelik halat düştü: 2 yaralı

Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:40

Güncelleme: 17.11.2024 - 17:40

Cerrah Mahallesi’ndeki bir apartman inşaatında Ömer B. (29) ile Ersin D. (25), bir inşaatın üst katlarına vinçle malzeme çıkardıkları sırada vincin çelik halası koptu.

Üzerlerine düşen halat nedeniyle yaralanan 2 işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.