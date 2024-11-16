Bursa'da acı ölüm: Nefes borusuna çiğ köfte kaçtı!

Yayınlanma: 16.11.2024 - 14:02

Güncelleme: 16.11.2024 - 14:13

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Şakir Demir (38), evinde dün akşam yemeğinde yediği çiğ köftenin parçasının nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaştı.

Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri Demir'e müdahale etti.

KALBİ DURDU!

Duran kalbi çalıştırılan Demir, İnegöl Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitiren Demir'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.