Bursa'da İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı
Bursa'da teknenin bozulması sonucu İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi sınırlarından İznik Gölü'ne açılan A.A. (48) ve H.J.'nin (43) bindiği teknenin bir süre sonra motoru bozuldu.
Gölde mahsur kalan kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Bunun üzerine asayiş botu ile limandan çıkış yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gölün 3 mil açığında teknede bekleyen A.A. ve H.J.'yi kurtardı.
Söz konusu iki kişi bota alınarak kıyıya çıkarıldı.
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