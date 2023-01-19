Valilikten Erdoğan'ın Bursa mitingi için seferberlik

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 19:01

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 19:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Bursa Valiliği’nce yayımlanan genelgeyle Bursa il sınırları içinde görev yapan tüm memurların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingine katılımının zorunlu tutulmasına tepki gösterdi.

Bu tür uygulamaların üçüncü dünya ülkelerine has olduğunun altını çizen Özkan, “Bunun hesabı sorulur, bu böyle kalmaz, devletin her kuruşunun hesabı sorulur. Zannetmesinler ki hep böyle lale devri olacak” diye konuştu.

Muhalif TV’de yayımlanan Burak Demirci'nin sunduğu Kent-Sokak-Siyaset programında konunun gündeme gelmesi üzerine açıklamalarda bulunan Özkan, Bursa Valiliği’nce tüm kamu kuruluşlarına gönderilen genelgeye işaret ederek, “AKP Genel Başkanı geliyor, fakat Vali diyor ki, ‘AKP Genel Başkanı geliyor, sayın Tapu Kadastro’da çalışan benim memurum, sen de git AKP Genel Başkanı’nı alkışla.’ Cumhurbaşkanı olarak geliyorsanız, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarını kullanıyorsanız saygımız sonsuz. Ama siz açılışa, siyasi bir söylem için geliyorsunuz, siyasi bir eylem için geliyorsunuz, siyasi miting yapacaksınız. Buna saygı gösteremeyiz tabii” şeklinde konuştu.

"SİYASETİN YÜZ KARASI"

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yani bu siyasetin yüz karası olan bir şey, bunu kim savunuyorsa oturalım beraber tartışalım. Halk vicdanında nasıl bunu savunacaklar bilemiyorum. Yani bakın aşağıda tüm kamu kurum ve kuruluşlarına diyor, açılış törenine gerekli katılım sağlanması, yani emirdir normalde, üstünde Bursa Valiliği yazıyor. Yani Tapu Kadastrodaki memura bunu gönderiyorsunuz, mitinge gel diyorsunuz, yani bunun izah edilebilir bir yanı yok ki. Çok kısa bir süre kaldı. İktidara geldiğimiz zaman asla buna müsaade etmeyiz.”

"LALE DEVRİ BİTMEZ ZANNEDİLMESİN"