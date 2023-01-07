Bursa'da kaçak tütün operasyonu

Yayınlanma: 07.01.2023 - 22:40

Güncelleme: 07.01.2023 - 22:40

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, aldıkları bir istihbarat üzerine bir kişinin kiraladığı depoda kaçak tütün imal ettiğini öğrendi.

Ekipler, şüpheli B.D'nin kiraladığı depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, 1 adet büyük sigara doldurma makinesi, 1 adet küçük sigara doldurma makinesi, 19 adet ağzı açılmış bir kilogramlık kıyılmış tütün, 50 adet 200’lük doldurulmuş makaron kutu, 622 adet 200’lük boş makaron kutu, 100 adet içerisi boşaltılmış tütün paketi, 150 adet bandrol ele geçirdi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen B.D.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.