Bursa'da kadın cinayeti: Nazlı Meral'in katil zanlısı yakalandı

13 Kasım 2022 Pazar, 15:34

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, oturduğu evde evli olduğu kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nazlı Meral'in dün evinde bıçaklanarak öldürülmesi üzerine başlattığı çalışmada, cinayeti işlediği öne sürülen kadının eşi N.M'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Değirmenönü Mahallesi 2. Damla Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki evde Nazlı Meral'i bıçaklanmış bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, Meral'in yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kadının cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.