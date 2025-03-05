Bursa'da kaldırımda yürürken düşen kişi hayatını kaybetti
Bursa'da, kaldırımda yürürken dengesini kaybedip yüzüstü düşerek, başını beton zemine çarpan Remzi Başaran (60), hayatını kaybetti.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi. Ankara yolu istikametinde kaldırımda yürüyen Remzi Başaran, dengesini kaybedip yüzüstü beton zemine düştü. Başaran'ı yerde görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Başaran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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