Beşiktaş'ta kaldırımda yürüyen köpek elektrik akımına kapıldı

Beşiktaş'ta sahibiyle yürüyen köpek, kaldırımdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Can havliyle sahibini de ısıran köpek veterinere götürüldü.

Beşiktaş'ta kaldırımda yürüyen köpek elektrik akımına kapıldı
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DHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:45

Olay, 22 Şubat'ta öğle saatlerinde Akat Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sahibinin yürüyüşe çıkardığı köpek kaçaktan dolayı elektrik akımına kapıldı.

Köpeğinin can havliyle ısırdığı kadın hafif şekilde yaralanırken çevredekilerden yardım istedi.

Akımdan kurtulmasına rağmen bir süre kaldırımda can çekişen köpek araca alınarak veterinere götürüldü.

Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

 


Etiketler: #beşiktaş #Köpek #elektrik

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