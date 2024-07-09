Bursa’da kamyonet 12 yaşındaki çocuğa çarptı: 1 ağır yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
Feci kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün Huzur Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Salih G. (44) yönetimindeki 16 AKM 324 plakalı kamyonet, yola aniden çıkan 12 yaşındaki Adem B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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