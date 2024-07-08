Ersin Antep - Bursa’da aşkın büyüsü

08 Temmuz 2024 Pazartesi

Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO); Siudy Garrido Flamenko Topluluğu ile “Amor Brujo” (Aşkın Büyüsü) başlıklı konserle 5 Temmuz Cuma akşamı Merinos Parkı’nda 62. Uluslararası Bursa Festivali’nin açılışını yaptı. 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın da düzenleneceği, şehrin çeşitli noktalarındaki etkinlikler; 31 Temmuz’a kadar sürecek.

Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı’nın öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin (BBB) ev sahipliğinde gerçekleşen (IOV ve EFA üyesi) festivalin ana destekçiliğini, vakfın da başkanı olan Mehmet Atış’ın holdingi üstlendi. Atış’ın açılış konuşması sonrası BBB Başkanı Mustafa Bozbey; “müziğin, kültür ve sanata verilen önemin toplumun geleceğini şekillendirdiğini ve sanatın toplumların aynası olduğunu belirttiği, festival boyunca sergilenecek her eserin şehrin zengin kültürel dokusuna işlenmiş birer motif ve ortak hikâyesinin birer parçası olduğunu ifade ettiği, BBDSO’nun varlığından duyduğu memnuniyeti vurguladığı” bir konuşma yaptı. Bozbey, Kültürpark’ta çalışma alanına kepçeyle girildiği dönemde orkestraya Nilüfer Belediyesi başkanı olarak kapılarını açmış, o günlerde BBDSO’ya önemli bir destek vermişti.

İlk olarak BBDSO, 105 yıl önce, bizde Erzurum Kongresi’nin toplandığı günde, yani 22 Temmuz 1919’da ilk kez Londra’da (Picasso imzalı dekor ve kostümle) temsil edilen, İspanyol Besteci Manuel de Falla’nın “Üç Köşeli Şapka” balesinin müziğini sundu. Öndeki dans platformunun gerisinde konumlandırılan orkestra, mikrofon düzeninin gruplara yönelik planlanmasından dolayı kimi çalgılar duyulmadı, farklı bir uğultu-hışırtı arası dip sesi ortaya çıktı. Hatta daha dingin önceki bölümlerde bazı ara melodiler işitilmezken, üçüncü bölümdeki tuttilerde rahatsız edici bir yükseklik ortaya çıktı. Şef ile orkestranın buna karşın konsantrasyonu yerindeydi. 10 yıl önceki festival açılışlarında orkestranın açık hava sahnesine uygun tasarladığı özel programlarla yansıttığı, nispeten daha akustik ortam adeta arandı. Dansçı ve koreograf Siudy Garrido’nun topluluğu, usta gitaristin eşliğinde trio olarak sahneye çıktı. (Sonraki kısım izlenememiştir.) Tanınmış sahnelerde çıkan ve önemli ödüllere sahip sanatçı; Miami merkezli çalışmalarında eğitim programları sayesinde flamenkoyu yeni nesil hevesli profesyonel dansçılarla üretme ve yükseltme misyonunu benimsemiş bir isim...



KADRO VE OLANAK

Bayramlar nedeniyle birkaç yıldır temmuzda düzenlenen, okulların kapandığında başlamasında yarar olan festivalde; yeniden onur ödülü verilmesinde fayda var. BBDSO başta olmak üzere yerleşik sanat kurumlarının kadro ve olanak bakımından güçlendirilmesi gerekiyor. Mehdi Kamruz, Ömer Kızıl vb. gibi Bursalı iş insanları, şehirlerinin kültür-sanat kurumları için yıllardır büyük emek sarf ediyor ve dönemin BBB Başkanı Erdem Saker ile dönemin Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ın kuruluşunda önemli rol oynadığı BBDSO’dan sonra Bursa’ya artık bir orkestra daha kazandırmak için harekete geçilmesine ihtiyaç bulunuyor. (Festivale ilişkin ayrıntılar için; bkstv.org.tr)

