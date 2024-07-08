Ersin Antep - Bursa’da aşkın büyüsü
Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO); Siudy Garrido Flamenko Topluluğu ile “Amor Brujo” (Aşkın Büyüsü) başlıklı konserle 5 Temmuz Cuma akşamı Merinos Parkı’nda 62. Uluslararası Bursa Festivali’nin açılışını yaptı. 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın da düzenleneceği, şehrin çeşitli noktalarındaki etkinlikler; 31 Temmuz’a kadar sürecek.
Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı’nın öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin (BBB) ev sahipliğinde gerçekleşen (IOV ve EFA üyesi) festivalin ana destekçiliğini, vakfın da başkanı olan Mehmet Atış’ın holdingi üstlendi. Atış’ın açılış konuşması sonrası BBB Başkanı Mustafa Bozbey; “müziğin, kültür ve sanata verilen önemin toplumun geleceğini şekillendirdiğini ve sanatın toplumların aynası olduğunu belirttiği, festival boyunca sergilenecek her eserin şehrin zengin kültürel dokusuna işlenmiş birer motif ve ortak hikâyesinin birer parçası olduğunu ifade ettiği, BBDSO’nun varlığından duyduğu memnuniyeti vurguladığı” bir konuşma yaptı. Bozbey, Kültürpark’ta çalışma alanına kepçeyle girildiği dönemde orkestraya Nilüfer Belediyesi başkanı olarak kapılarını açmış, o günlerde BBDSO’ya önemli bir destek vermişti.
İlk olarak BBDSO, 105 yıl önce, bizde
Erzurum Kongresi’nin toplandığı günde,
yani 22 Temmuz 1919’da ilk kez Londra’da
(Picasso imzalı dekor ve kostümle)
temsil edilen, İspanyol Besteci Manuel
de Falla’nın “Üç Köşeli Şapka” balesinin
müziğini sundu. Öndeki dans platformunun
gerisinde konumlandırılan orkestra,
mikrofon düzeninin gruplara yönelik
planlanmasından dolayı kimi çalgılar
duyulmadı, farklı bir uğultu-hışırtı
arası dip sesi ortaya çıktı. Hatta
daha dingin önceki bölümlerde bazı
ara melodiler işitilmezken, üçüncü
bölümdeki tuttilerde rahatsız edici bir
yükseklik ortaya çıktı. Şef ile orkestranın
buna karşın konsantrasyonu yerindeydi.
10 yıl önceki festival açılışlarında
orkestranın açık hava sahnesine uygun
tasarladığı özel programlarla yansıttığı,
nispeten daha akustik ortam adeta arandı.
Dansçı ve koreograf Siudy Garrido’nun
topluluğu, usta gitaristin eşliğinde trio
olarak sahneye çıktı. (Sonraki kısım
izlenememiştir.) Tanınmış sahnelerde
çıkan ve önemli ödüllere sahip sanatçı;
Miami merkezli çalışmalarında eğitim
programları sayesinde flamenkoyu yeni
nesil hevesli profesyonel dansçılarla
üretme ve yükseltme misyonunu
benimsemiş bir isim...
KADRO VE OLANAK
Bayramlar nedeniyle birkaç yıldır
temmuzda düzenlenen, okulların
kapandığında başlamasında yarar olan
festivalde; yeniden onur ödülü verilmesinde
fayda var. BBDSO başta olmak üzere
yerleşik sanat kurumlarının kadro ve
olanak bakımından güçlendirilmesi
gerekiyor. Mehdi Kamruz, Ömer Kızıl
vb. gibi Bursalı iş insanları, şehirlerinin
kültür-sanat kurumları için yıllardır
büyük emek sarf ediyor ve dönemin BBB
Başkanı Erdem Saker ile dönemin Uludağ
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan
Kızıl’ın kuruluşunda önemli rol oynadığı
BBDSO’dan sonra Bursa’ya artık bir
orkestra daha kazandırmak için harekete
geçilmesine ihtiyaç bulunuyor. (Festivale
ilişkin ayrıntılar için; bkstv.org.tr)
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