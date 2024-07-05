Bursa'da sel: 600'ün üzerinde ihbar yapıldı, suya kapılan 5 araç zarar gördü

Yayınlanma: 05.07.2024 - 13:37

Güncelleme: 05.07.2024 - 13:38

Marmara Bölgesi'nde dün etkili olan sağanak, Bursa'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kent genelinde etkili oldu.

Öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu, özellikle Osmangazi, Yıldırı, Nilüfer ilçeleri ile verimli tarım arazilerinin bulunduğu Yenişehir ilçesi ve dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles'te yaşamı etkiledi.

Yenişehir ilçesinde tarım arazileri ile bazı evler su altında kalırken, kent merkezinde de birçok ev ve iş yerini su bastı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, BursaRay'ın Odunluk İstasyonu'nda raylar su altında kaldı.

Kentin batı yönündeki metro seferleri gerçekleştirilemedi. Acemler-Ataevler arasındaki seferler, Odunluk İstasyonu'ndaki suyun tahliye edilmesinin ardından 8,5 saat sonra normale döndü. Kent genelinde 600'ün üzerinde su baskını ihbarı yapılırken, AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe belediyeleri ile itfaiye, BUSKİ ve DSİ ekipleri gün boyu çalışmalarını sürdürdü.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da sahadaki ekiplerle birlikte su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yerinde takip etti.

'İLK DEFA BÖYLE BİR AFET GÖRÜYORUM'

Meteoroloji yetkilileri 3 saat içerisinde metrekareye 44.4 kilogram yağış düştüğünü açıklarken, sağanak, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde sele yol açtı. Uludağ'dan gelen Çukuryayla Deresi'nin taşmasıyla, 3'üncü Taşlı Sokak'ta park halinde olan araçlar, sel sularıyla birlikte sürüklendi.

5 araçta zarar meydana geldi. Bölgeye, AFAD, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bölgedeki temizlik çalışmaları devam ederken, mahalle sakinlerinden Hüseyin İrez (41), ilk kez böyle bir afetle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "41 yıldır bu mahallede yaşıyorum. İlk defa böyle bir afet görüyorum; bu mahallede, bu derede. Yıllardan beri deremiz mevcut ama dün ilk defa böyle bir afet oldu. Aracım da oradaydı, başka bir aracın sürüklenmesiyle kendi aracıma çarptı. Mahalleli, ilk defa böyle bir şey gördüğü için şaşırdı. Taşlar, ağaç tomrukları sürüklendi. Mahalleli sağa sola kaçıştı. Buralar hep çamur ve göl içindeydi. İtfaiye, belediye, AFAD hepsi geldi. Hala temizlik devam ediyor. Beterin beteri vardı. Allah daha büyük beterlerden saklasın" dedi.

'KIYAMET KOPTU, GELDİ SANKİ'

Mahallede büyük panik yaşandığını belirten Musa Keser (72), "20 yıldan beri burada ikamet ediyorum. Ömrü hayatta böyle bir şey görmedim. Tamam geliyordu ama ufak bir su geliyordu. Sanki buradan bir nehir geldi. Taşlar, çakıllar, sular, kıyamet koptu geldi sanki. Yukarıda hiçbir yerde su kalmadı, hep buraya geldi. Yarım metre çamur vardı. İnsanlar bir yere geçemedi, yol bulamadı. Daha ömrü hayatta böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullanırken, mahalledeki evlerin dere yatağında olduğuna dikkat çeken Nurettin Severoğlu (74), "74 yaşındayım, bu zamana kadar böyle bir su geldiğini burada görmedim. Önceden gelirdi ama çok az. Bize bir zararı yoktu. Ama gelen su, şimdi çok şiddetliydi. Benim evim burada, şu ağaçların arasında. Seyrettim o anları, baktım. Evde hasar yok ama bu dereyi aştı, yardı. Burayı kaç senedir ıslah edeceklerdi, yapacaklardı. Bir türlü yapılmadı. Ama yine de bizim evler tehlikeli. Biraz ağaç ektim, orayı sağlama aldım ama ekilen ağaçlar ne olur artık Allah'ıma emanet hepsi. 74 yaşındayım, 70’ten önce buradaydım. Buralarda hiç ev yoktu. Ama böyle bir yağmur görmedim. Bu sene çok şiddetli bir yağmur geldi, Allah sonumuzu hayır etsin" diye konuştu.

'ÇOK ŞÜKÜR, OKULLAR KAPALIYKEN OLDU'

Selin yaşandığı sokakta bulunan, 573 öğrencinin eğitim gördüğü Teferrüç Ali Osman Gür İlkokulu Müdürü Erol Ardahanlıoğlu (50) ise selin eğitim döneminde meydana gelmemesinin büyük şans olduğunu belirterek, "4 yıldır buradayım, böyle bir şey yaşanmadı. İlk defa böyle bir sel oldu. Okulda herhangi bir hasar yok, çok şükür. Çok şükür, okullar kapalıyken oldu" dedi.