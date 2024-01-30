Bursa'da kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 19 gözaltı

Bursa'da bayiden araba çıkarma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan avukatın, paraların izini kaybettirmek amacıyla yüksek tutarda para gönderdiği kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:28
Bursa'da kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 19 gözaltı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 Ekim 2023'te tutuklanan avukat Y.Ç.'nin 25 müştekiyi kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Y.Ç'nin müştekileri dolandırarak elde ettiği paraların izini kaybettirmek amacıyla yüksek tutarda para gönderdiği 19 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

 


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