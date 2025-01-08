Bursa'da kasap çalışanı, et keserken kendisini bıçakladı!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 18:06

Güncelleme: 08.01.2025 - 18:06

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'ndeki bir kasap dükkanında çalışan Zafer B. (21), et keserken kullandığı bıçakla kendisini kazara karnından yaraladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumu gören dükkan sahibi, yaralı Zafer B.'yi otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Zafer B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.