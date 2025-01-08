Bursa'da kasap çalışanı, et keserken kendisini bıçakladı!
İnegöl ilçesindeki bir kasapta çalışan 21 yaşındaki Zafer B., bıçakla et keserken kazara kendisini karnından yaraladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'ndeki bir kasap dükkanında çalışan Zafer B. (21), et keserken kullandığı bıçakla kendisini kazara karnından yaraladı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Durumu gören dükkan sahibi, yaralı Zafer B.'yi otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Zafer B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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