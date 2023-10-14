Bursa'da kebapçıda korkutan yangın!

Bursa’da kent meydanındaki bir restoranda yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüdü. O anlar kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 10:31
Bursa'da kebapçıda korkutan yangın!
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Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan restoranda yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüdü.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında can kaybı olmazken kebapçıda maddî hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


Yangın Bursa

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