Kaçak tütün operasyonu! Bursa’da 84 kilo ele geçirildi: Sürücü kayıplarda...

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde şüpheli bir araca ‘dur’ ikazına bulunan ekipler, sürücünün ikaza uymaması üzerine takip başlattı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonucu yakalanan araçta yaklaşık 84 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçak tütün operasyonu! Bursa’da 84 kilo ele geçirildi: Sürücü kayıplarda...
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İHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:53

Bursa Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 28 yaşındaki A.K.,’nin piyasaya kaçak tütün sattığı bilgisini alan ekipler, şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelinin kaçak tütün ve sigaralarla seyir haline geçtiğini gören ekipler, aracı takip ederken, şüphelinin polis ekiplerini görmesiyle kovalamaca başladı.

Kilometrelerce süren kovalamaca sonucu Değirmenönü Mahallesi Oylat Caddesinde yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada 47 kilo 480 gram kıyılmış tütün, 36 kilo 650 gram bandrollü tütün, 74 bin boş makaron ile 11 bin 240 dolu makaron ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaçak malzemelere el konuldu.


Etiketler: #Bursa

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