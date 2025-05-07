Otoyolda feci kaza... Araçlar kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralı var!
Ankara-Niğde Otoyolunda biri ters yönde giden iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 59’uncu kilometresinde dün saat 21.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; otoyolda ters yönde ilerleyen K.T. yönetimindeki otomobil, Ankara istikametine giden E.A. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki araç demir yığını haline dönüşürken ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde araç sürücülerinin ve otomobillerde bulunan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği tespit edildi. Aynı otomobildeki ağır yaralı bir kişi ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kaza sonrası ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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