Trafik kilitlendi! Giresun’da zincirleme kaza: Yaralılar var...

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:56

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:01

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Fatoğlu Caddesi ışıklı kavşağında sabah saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çağrılan emniyet ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada hafif yaralanan 2 kişi kontrol amaçlı Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, emniyet ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı Karadeniz sahil yolu ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.