Trafik kilitlendi! Giresun’da zincirleme kaza: Yaralılar var...

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, Karadeniz Sahil Yolu’nda Giresun-Trabzon istikametinde trafiğin bir süre durmasına neden oldu.

Trafik kilitlendi! Giresun’da zincirleme kaza: Yaralılar var...
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İHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:56

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Fatoğlu Caddesi ışıklı kavşağında sabah saatlerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çağrılan emniyet ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada hafif yaralanan 2 kişi kontrol amaçlı Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, emniyet ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı Karadeniz sahil yolu ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #giresun #kaza

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