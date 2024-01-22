Bursa'da korkunç olay... Çivili sopa ile darbedildi: Gözünü kaybetti!

Bursa'da 'tezgah yeri' nedeniyle pazarcı 2 aile arasında çıkan kavgada çivili sopa ile darbedilen Yağızhan Y. (30) sol gözünü kaybetti, babası Fahrettin Y. (61) yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 16:01
Bursa'da korkunç olay... Çivili sopa ile darbedildi: Gözünü kaybetti!
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Olay, dün saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılık yapan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y. (61) iddiaya göre, daha önce 'tezgah yeri' nedeniyle kavga ettikleri pazarcı kardeşler Tolga Y. (30) ve Beytullah Y. (35) ile yolda karşılaştı.

Taraflar arasında yine 'tezgah yeri' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüşürken Tolga Y., elindeki çivili sopayla Yağızhan Y.'ye vurmaya başladı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırılırken aldığı darbeler sonucu başından ve gözünden yaralanan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sol gözü görme yetisini kaybeden Yağızhan Y., Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken Tolga Y. ve Beytullah Y. kardeşler gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


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