Restoranda iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
Ordu'da bir restoranda 2 grup arasında çıkan kavgada Yasin Ç. (25), Tayfun Yılmaz'ı (35) tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Ordu'nun Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.
Restoranda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Evli ve bir çocuk babası Yasin Ç., üzerindeki tabanca ile Tayfun Yılmaz'a ateş etti.
Göğsüne mermi isabet eden Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki bir minibüs ile hastaneye götürülen evli ve 4 çocuk babası Tayfun Yılmaz, kurtarılamadı. Yasin Ç. polis ekiplerince gözaltına alınıp, Gölköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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