Bursa'da korkunç olay! Harçlık alamayan genç halasını öldürdü, babaannesinin boğazını kesti

Yayınlanma: 14.09.2023 - 21:31

Güncelleme: 14.09.2023 - 21:54

Olay saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çambir Sokakta bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Y.B., halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'dan bir miktar para istedi. Bu isteği geri çevrilen Y.B. ile halası ve babaannesi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında mutfağa giden Y.B., aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı. İki kadın aldıkları bıçak yaraları ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Y.B. olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine binada oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Safiye Vardar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BABAANNE AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDI

Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabriye Balaban'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Y.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.