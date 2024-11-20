Bursa'da korkunç olay... Otomobilin içinde vurulmuş halde bulundu!
İnegöl ilçesinde 26 yaşındaki Muammer B., aracında karnından tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Muammer B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde saat 01.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Muammer B. (26), 16 BLC 542 plakalı aracında karnından vurulmuş halde ailesi tarafından bulundu. Ağır yaralı Muammer B., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
MERMİ KOVANLARI VE BAZI KAĞITLAR BULUNDU
Polis ekipleri Muammer B.'nin aracında inceleme yaptı. Araçta mermi kovanı ve bir takım sözler yazılı kağıtların bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #araç #Bursa #Soruşturma #yaralı
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