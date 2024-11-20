Bursa'da korkunç olay... Otomobilin içinde vurulmuş halde bulundu!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 08:45

Güncelleme: 20.11.2024 - 09:00

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde saat 01.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Muammer B. (26), 16 BLC 542 plakalı aracında karnından vurulmuş halde ailesi tarafından bulundu. Ağır yaralı Muammer B., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MERMİ KOVANLARI VE BAZI KAĞITLAR BULUNDU

Polis ekipleri Muammer B.'nin aracında inceleme yaptı. Araçta mermi kovanı ve bir takım sözler yazılı kağıtların bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.