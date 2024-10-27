Nevşehir'de sır olay: Bir kişi aracında ölü bulundu

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Nevşehir'de sır olay: Bir kişi aracında ölü bulundu
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AA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:58

Derinkuyu ilçesinde yaşayan M.K'den dün geceden beri haber alamayan yakınları, kontrol için ilçe kırsalındaki bağ evine gitti.

Yakınları, M.K'yi konteyner şeklindeki bağ evinin önünde park halinde bulunan otomobilin içinde hareketsiz olduğunu gördü.

KESİCİ ALET İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Haber verilmesinin ardından olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, M.K'nin vücudunun çeşitli noktalarından kesici aletle yaralandığını belirledi.

Olay yerinde yaşamını kaybettiği tespit edilen M.K'nin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Etiketler: #Nevşehir

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