Üsküdar’da kadın İETT şoförüne saldıran taksici yakalandı

Üsküdar’da bir ticari taksi şoförü yol vermediğini öne sürerek kadın İETT şoförüne küfür ve hakaretler yağdırıp saldırmaya çalıştı. O anlar ise İETT otobüs şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:38
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Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen Hyundai marka 34 TJR 50 plakalı ticari taksi şoförü, kendisine yol vermediği gerekçesiyle aracıyla İETT otobüsünün önünü kesti.

Araçtan inen ticari taksi şoförü, İETT şoförü S.D. isimli kadına küfür edip, camlarına yumruk atarak saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine İETT şoförü otobüsün kapılarını ve camlarını kilitledi. O anlar İETT şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, İETT şoförü S.D. isimli kadına tehdit ve hakaretler yağdıran taksi şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde plaka ve kimlik bilgilerinden tespit edilen şüpheli M.V.A. isimli taksi şoförü aynı gün yakalandı.

Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada geçmiş döneme ait benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan M.V.A. isimli şahsın “Tehdit” ve “Hakaret” suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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