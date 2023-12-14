Bursa'da korkutan yangın... Mahalle duman altında kaldı!
Yıldırım'da evin çatısında çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, mahalle dumanlar altında kaldı.
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi 455. Sokak’ta bulunan bir evin çatısında saat 18.00 sıralarında yangın meydana geldi.
KISA SÜREDE BÜYÜDÜ!
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını gören mahalle sakinleri evlerinden sokağa çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. Yangında can kaybı bulunmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.
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