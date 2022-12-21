Bursa'da kullanılmayan 4 katlı tarihi binada yangın: 2. katta yaşayan evsiz kadın kurtarıldı
Bursa'da 4 katlı tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılmayan binanın 2'nci katında yaşayan evsiz Pınar A. (38) ise mahsur kaldığı dumanların arasından ekiplerce kurtarıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi, Kayabaşı Sokak'taki 4 katlı tarihi binada, 21 Aralık Çarşamba saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı binadan duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
EKİPLER EVSİZ KADINA ULAŞTI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredekiler ise binada evsiz bir kadının olabileceğini söyledi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını yoğunlaştırdığı 2'nci katta dumanların arasında bir kadının olduğu tespit edildi.
Dumanların arasında kalan kadın, merdivenli itfaiye aracı ile 2'nci katın penceresinden girilip, kurtarıldı. Evsiz olduğu öğrenilen Pınar A. isimli kadının 4 katlı tarihi binanın 2'nci katında yaşadığı öğrenildi.
Dumandan etkilenen Pınar A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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