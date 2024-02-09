Bursa’da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!

Harmancık ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana gelen göçükte, Beytullah Çohadar adlı işçinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:54
Bursa’da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
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Bursa’nın Harmancık ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında işçilerin çalıştığı esnada göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri göçük altından çıkarılan Beytullah Çohadar adlı işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çohadar’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği aktarıldı.


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